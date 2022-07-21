Євро міцнішає після підвищення ставок Європейським центробанком

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Євро проти долара зміцнився після того, як Європейський центральний банк вперше за 11 років підвищив ключові процентні ставки на 50 базисних пунктів.

Про це повідомляє Financial Times, дані Investing.

Так, одразу після оголошення рішення Центробанком євро зросло до 1,027 за долар. Згодом котирування ослабли, і на 18:30 за Києвом опустилися до 1,02 долара.

Прибутковість 10-річних євробондів Німеччини, які є еталоном вартості запозичень в єврозоні, також різко зросла після оголошення, додавши 0,1 відсоткового пункту.

Нагадуємо:

Європейський центральний банк підвищив три ключові процентні ставки на 50 базисних пунктів вперше за 11 років.

12 липня котирування долара та євро на світовому ринку зрівнялися через ризики рецесії єврозони та стрімке підвищення ключових ставок США. Причина полягає у зростанні ризику рецесії єврозони на тлі припинення постачання газу Росією до Європи та дедалі більшим розривом між обліковими ставками ФРС США та ЄЦБ.