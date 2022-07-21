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Європейський центробанк вперше за 11 років підвищив ставки

Четвер, 21 липня 2022, 15:56 - Економічна правда

Європейський центральний банк підвищив три ключові процентні ставки на 50 базисних пунктів вперше за 11 років.

Про це повідомляє пресслужба ЄЦБ.

В ЄЦБ пояснили, що пішли на такий крок, щоб приборкати стрімку інфляцію в єврозоні.

"Керуюча рада вирішила зробити більш масштабний перший крок на шляху нормалізації облікових ставок, ніж це було зазначено на попередньому засіданні", — йдеться в заяві ЄЦБ.

Як пояснили в фінустанові, цей інструмент сприятиме поверненню інфляції до середньострокової цілі шляхом зміцнення закріплення інфляційних очікувань і забезпечуючи пристосування умов попиту для досягнення цільової інфляції в середньостроковій перспективі. Цільовий показник інфляції центрального банку становить 2%.

Крім цього, ЄЦБ схвалив Інструмент захисту трансмісії (TPI), який стане доповненням до набору інструментів керівної ради банку і може бути активований для протидії необґрунтованій та невпорядкованій ринковій динаміці. А вона становить серйозну загрозу трансмісії грошово-кредитної політики в єврозоні.

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Раніше повідомлялось, що Керівна рада Європейського центрального банку проведе розмови щодо розміру першого підвищення ставок за 11 років, оскільки вартість життя в регіоні залишається високою.

На світовому ринку котирування долара та євро зрівнялися через ризики рецесії єврозони та стрімке підвищення ключових ставок США.

Економічна правда

ЄЦБ ставки
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