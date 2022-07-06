Глава Єврокомісії попередила про небезпеку повної зупинки поставок російського газу в ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила у середу, що Європейському союзу необхідно розробити екстрені плани, щоб підготуватися до повного припинення постачання російського газу.

Про це вона сказала під час виступу у Європарламент і в Страсбурзі, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн сказала, що Путін продовжує використовувати енергію як зброю і ЄС має бути готовий до перебоїв у постачанні.

"Нам також необхідно зараз готуватися до подальшого припинення постачання газу і навіть до повного припинення постачання російського газу", - заявила вона.

Фон дер Ляєн додала, що Єврокомісія незабаром представить план для ЄС із реагування в разі надзвичайної ситуації.

"Ми працюватимемо, щоб захистити наш єдиний ринок і промислові ланцюжки поставок від збоїв", - сказала вона.

Голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

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