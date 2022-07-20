Новости 20 июля: Украина "замораживает" выплаты внешнего долга, газовый шантаж от России

О шантаже. Россия говорит, что планирует возобновить поставки газа через Северный поток-1, но грозит поставкой только 20% мощности в случае, если государству-агрессору не вернут турбины для компрессорной станции.

О торговле. Турция планирует отказаться от доллара в платежах за российские энергоносители – по словам турецких чиновников, страны рассматривают возможность использования лиры.

Об олигархах. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в настоящее время под проверку соответствия критериям, определенным законом об олигархах, может подпадать около 86 человек. Кто именно – он не озвучил.

О долгах. В среду украинское правительство опубликовало постановления, которым поручило Министерству финансов договориться с кредиторами Украины об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года, а по ВВП-варантам – на один год.

Впоследствии правительства западных стран-кредиторов Украины заявили, что согласны на такие условия и планируют скоординированно остановить обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года с возможным продлением еще на год.

О Коломойском. Президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков.

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