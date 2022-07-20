Західні країни-кредитори України згодні відтермінувати виплати за боргом на рік

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Уряди західних країн-кредиторів України планують скоординовано зупинити обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року з можливим продовженням ще на рік.

Про це повідомило Міністерство фінансів Німеччини.

Група кредиторів України, до якого входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати, також закликала власників облігацій погодитися на прохання Києва про відстрочку виплати боргу на два роки.

"За цих виняткових обставин і визнаючи взірцевий досвід України щодо обслуговування боргу на сьогоднішній день, члени Групи кредиторів України підтримують це прохання про надання згоди та наполегливо закликають власників облігацій погодитися на прохання України", – йдеться в заяві.

Також у повідомленні згадується прохання Києва змінити умови виплати за ВВП-варантами, і Група кредиторів закликала власників варантів погодитися на запропоновані зміни. "Схвалення пропозицій України з боку власників облігацій та варантів означало б суттєву підтримку для уряду та народу України", – додають у Мінфіні Німеччини.

Країни також закликали всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів швидко досягти згоди з Україною щодо призупинення обслуговування боргу. "Ми продовжуватимемо тісно координувати та оцінювати ситуацію за підтримки МВФ та Світового банку", – підсумували у відомстві.

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Раніше у середу український уряд опублікував постанови, яким доручив Міністерству фінансів домовитися з кредиторами України про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, а за ВВП-варантами – на один рік.

У разі непогодження змін кредиторами Україна продовжить платити за боргами згідно чинних домовленостей.





