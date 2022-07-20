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Під ознаки закону про олігархів підпадають 86 осіб – Данілов

Середа, 20 липня 2022, 15:36 - Олексій Павлиш

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі під ознаки, визначені законом про олігархів, підпадають близько 86 осіб. Хто саме - він не озвучив. 

Про це Данілов заявив на нараді щодо стану виконання ЗУ "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

У нараді взяли участь прем'єр Денис Шмигаль, перший віце-прем’єр-міністр Юлія Свириденко, міністр юстиції Денис Малюська, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова АМКУ Ольга Піщанська, т.в.о. голови СБУ Василь Малюк, посадові особи Апарату РНБО України.

Закон введено в дію 7 травня цього року.

Рішенням РНБО від 29 червня, введеним у дію відповідним указом президента, затверджено положення про реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення.

За результатами наради дано низку протокольних доручень Кабінетові Міністрів України, Антимонопольному комітетові України, Службі безпеки України та Національному банкові України.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Рада нацбезпеки і оборони затвердила Положення про реєстр олігархів, а президент Володимир Зеленський ввів його у дію.

23 вересня 2021 року Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, критеріями для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ; активна участь у політичному житті; має бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище; має підтверджену вартість активів (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) більш ніж 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

У грудні 2021 року секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозував, що якщо закон про олігархів запуститься за планом, то вже 20-25 травня 2022 року на засіданні РНБО розглядатимуть перших офіційно визначених олігархів України.

9 червня 2022 року голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що через війну ідея створення реєстру олігархів втратила актуальність.

Економічна правда

РНБО олігархія законодавство
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