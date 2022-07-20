Газовий шантаж: Північний потік може запрацювати, але РФ висуває умови

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Росія каже, що планує відновити поставки газу через Північний потік-1, але погрожує постачанням лише 20% потужності у разі, якщо державі-агресору не повернуть турбіни для компресорної станції.

Про це пише Bloomberg з посиланням на слова президента РФ Владіміра Путіна після саміту в Ірані.

"Якщо частина трубопроводу, яка потрапила під санкції, не буде повернута в Росію, то наступного тижня ланка працюватиме лише на 20% від потужності, оскільки тоді інша частина, яка зараз знаходиться в Росії, повинна піти на технічне обслуговування", – заявив Путін.

Попри заперечення з боку України Канада все ж поверне Німеччині відремонтовану російську турбіну, необхідну їй для газогону "Північний потік-1".

"Якщо прийде й інша, працюватимуть обидві. Якщо ні, то лише одна – тож на день буде закачуватись 30 мільйонів кубометрів", – додав він.

На даний момент найбільший трубопровід до Європи перебуває в ремонті і мав би відновити роботу у четвер, 21 липня. Європейська комісія не очікує відновлення роботи трубопроводу після ремонту. До того, як увійти в ремонт, газогін використовувався лише на 40% потужності у прагненні Росії скоротити поставки до регіону.

Турбіни необхідні РФ для компресорної станції "Портова", де бере старт "Північний потік-1". Станція має шість основних газових турбін, що дозволяє створювати достатній тиск для передачі газу на велику відстань. За даними "Газпрому", лише дві з них працювали до того, як "Північний потік" закрили на технічне обслуговування на початку цього місяця. Інші компоненти потребував обслуговування їхнім виробником, Siemens Energy.

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Одна турбіна застрягла в Канаді, де її ремонтували, через санкції проти Москви, але зрештою буде повернута Німеччині. Канада випустила компонент до Німеччини після заклику з Берліна, і решта турбін тепер можуть пройти схожим шляхом. Але немає ясності щодо того, коли це може статися, як і немає подробиць щодо стану інших двох турбін.