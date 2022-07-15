В Мининфраструктуры рассказали, когда улучшится ситуация с бензином

Ситуация с наполнением рынков сжиженного газа и дизельного топлива уже улучшилась, бензиновый рынок наполнится через 1,5-2 месяца.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью РБК-Украина.

"Сейчас ситуация на рынке дизельного горючего и сжиженного газа успокоилась. Что касается бензина, я считаю, что еще нужно полтора или два месяца, пока рынок насытится и сформирует запас", – заявил он.

Вместе с тем, чиновник отметил, что глобально спрос на топливо в Украине не упал. Ведь люди вернулись в страну, была посевная, а сейчас идет сбор урожая.

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Напоминаем:

Государственный "Нафтогаз" в июле планирует нарастить импорт горючего с 5,6 тысячи тонн в июне до 15,6 тысячи тонн в июле и хочет стать "лидером на рынке" нефтепродуктов за несколько месяцев.

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Благодаря наращиванию поставок горючего на украинские автозаправочные станции в июле для автомобилистов исчезнут ограничения объема покупки горючего за один визит.

Кроме этого, сеть АЗК WOG возобновила обслуживание всех категорий клиентов, в том числе "за наличные".

Вся нефтеперерабатывающая отрасль Украины не работает из-за целенаправленных российских ракетных обстрелов.