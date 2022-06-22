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В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко

Середа, 22 червня 2022, 15:36 - Cергій Мельник
 
Anatolii Siryk/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Вся нафтопереробна галузь України не працює через цілеспрямовані російські ракетні обстріли.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на пресконференції у Києві.

"На жаль, ці удари почалися фактично з перших днів війни… Вся нафтопереробка в Україні зараз через масовані неодноразові атаки агресора не працює і складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає їхній дефіцит", – сказав він.

Вітренко назвав умови, за яких "Нафтогаз" долучиться до вирішення проблем із паливом в Україні.

"Коли ми отримаємо повністю управління та мережу АЗС, коли вирішиться проблема з логістикою і ми зможемо отримувати ресурс для створення національного резерву нафтопродуктів, після цього "Нафтогаз" зможе долучитися до вирішення проблем на ринку пального та забезпечувати стабільність, прозорість, справедливість цін на цьому ринку", – зазначив голова НАК.

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Економічна правда

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