В июле на АЗС исчезнут ограничения горючего "в одни руки" - Герус
Благодаря наращиванию поставок горючего на украинские автозаправочные станции в июле для автомобилистов исчезнут ограничения объема покупки горючего за один визит.
Об этом заявил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в ходе брифинга в Медиацентре Украины.
По его словам, в июне с европейского на украинский рынок зашли более 600 тысяч тонн нефтепродуктов, из которых 400 тысяч тонн – дизеля и 200 тысяч – бензина и сжиженного газа. Он отмечает, что ситуация на АЗС стабилизируется. Хотя в центре и на востоке страны пока есть определенный дефицит, но на западе очереди на заправках отсутствуют.
В июле украинские автомобилисты смогут заправляться любым объемом. Однако власти призывают украинцев ответственно потреблять нефтепродукты и без особой необходимости не тратить их", – заявил Герус.
Он добавил, что план России по созданию в Украине масштабного кризиса не реализовался и уже не будет реализовано: "У нас наработан план поставок и логистика из разных европейских стран".
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Напоминаем:
Вся нефтеперерабатывающая отрасль Украины не работает из-за целенаправленных российских ракетных обстрелов.
Оперативный штаб при Кабинете министров 17 мая решил временно отказаться от госрегулирования цен на бензин и дизель. В правительстве подчеркнули, что такой шаг позволит операторам рынка насытить рынок необходимым ресурсом с европейского и других рынков.
Уничтожение Кременчугского НПЗ, который являлся основным производителем горючего в Украине, а также ряда крупных нефтебаз привели к нехватке горючего на АЗС. Ситуация должна уладиться в течение нескольких недель, пока рынок не перестроится на поставки из ЕС.