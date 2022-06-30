Нафтогаз в июле почти втрое увеличит импорт горючего

Государственный Нафтогаз в июле планирует нарастить импорт горючего с 5,6 тысячи тонн в июне до 15,6 тысячи тонн в июле и хочет стать "лидером на рынке" нефтепродуктов за несколько месяцев.

Об этом глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Нафтогаз, как национальная компания "присоединился к решению задачи по ликвидации дефицита, возникшего на рынке нефтепродуктов в конце апреля". В среднем за последние месяцы компания наращивала импорт нефтепродуктов в 2,5 раза, в том числе – в 2,8 раза в июле, когда компания планирует импортировать 15,6 тысяч тонн бензина и дизеля.

"Нефтегаз имел возможность законтрактовать в десятки раз большие объемы. Но препятствием их импорту стали логистические ограничения в доставке нефтепродуктов из крупных портов Европы, где есть ресурс, к границе Украины. С этой проблемой столкнулись не только мы, но все остальные импортеры", – написал Витренко.

"Если такие темпы наращивания импорта нефтепродуктов будут сохраняться и дальше, то уже через несколько месяцев Нафтогаз может стать лидером на рынке".

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