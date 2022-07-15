WOG вернула наличную оплату за горючее

WOG

Сеть АЗК WOG возобновила обслуживание всех категорий клиентов, в том числе "за наличные".

Об этом сообщает пресс-служба сети.

"Автозаправочные комплексы, где ранее действовал только безналичный способ оплаты, снова будут обслуживать всех клиентов без ограничений", – говорится в сообщении.

Ранее АЗС этой сети обслуживали клиентов только по талонам и топливным картам.

Также в связи с увеличением объемов горючего на рынке страны с июля компания постепенно будет возобновлять работу АЗК в Киеве и Киевской области. Да, снова открылся автозаправочный комплекс на Броварском проспекте, 11.

Напоминаем:

С 1 июля сеть автозаправочных станций WOG отменила ограничения на отпуск горючего – такие условия стали доступны участникам программы лояльности.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявлял, что благодаря наращиванию поставок горючего на украинские автозаправочные станции в июле для автомобилистов исчезнут ограничения объема покупки горючего за один визит.

Экономическая правда