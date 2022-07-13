РФ украла из Украины зерна и масла на 600 миллионов долларов

Похищенные российскими оккупантами зерновые и другая агропродукция оцениваются более чем в 613 млн долларов.

Об этом заявил эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute Роман Нейтер.

Он добавил, что на фоне быстрого роста цен на зерно на мировом рынке цены на внутреннем значительно упали. Это связано с тем, что внутри страны возник избыток продукции, которую невозможно экспортировать в полном объеме в условиях заблокированных Россией украинских портов.

Так, средневзвешенные цены на пшеницу, ячмень, кукурузу и растительное масло в Украине снизились на 33,7% по состоянию на май, по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения.

В настоящее время общая сумма убытков и потерь из-за войны в сельском хозяйстве, по оценкам аналитиков, составляет 27,6 млрд долл., из которых наибольшей категорией являются убытки из-за несобранных озимых культур (1,4 млрд долл.) и уничтожена техника (926 млн долл.).

Нейтер подчеркнул, что в настоящее время повреждено или полностью уничтожено зернохранилищ общей вместимостью в 4 миллиона тонн. Еще часть зернохранилищ находятся в оккупированных регионах, и к ним нет полного доступа.

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Напоминаем:

Общая сумма потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составляет 165,1 миллиарда долларов или 4,8 трлн гривен.

Зерно, которое российские оккупанты воруют у украинских фермеров на временно оккупированных территориях, среди прочего вывозится в Сирию, куда агрессор отправил уже 100 тысяч тонн пшеницы стоимостью 40 млн долларов.

В Минагрополитики говорят, что россияне похитили около 500 тыс. тонн зерна – треть объема, находящегося на оккупированных территориях. Часть этого зерна они попытались "проэкспортировать" в Египет.