Для повоєнної відбудови Україні знадобиться щонайменше 4,8 трильйона – KSE

Загальна сума потреб у відновленні зруйнованих активів України становить 165,1 мільярдів доларів або 4,8 трлн гривень.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.

З початку великої війни Росія завдала прямих збитків економіці України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури щонайменше на 95,5 мільярдів доларів або понад 2,6 трильйона гривень.

Аналітики пояснили, чому у порівнянні з попередньою оцінкою від 8 червня 2022 року, загальна сума задокументованих збитків знизилася на $8,4 млрд. Найбільше дані різняться у галузі інфраструктури: житлових будинків, доріг та аеропортів.

Ключовим фактором такого зниження стало надходження оновленої інформації та мікроданих від державних органів, що дозволило уточнити обрахунки щодо кількості та середньої вартості пошкоджень.

У загальному обсязі прямих втрат найбільшу частку складають житлові будинки – 38% або 36,6 млрд дол. Бойові дії вже зруйнували та пошкодили майже 121 тисячу житлових будинків, в яких проживали близько мільйона родин.

На другому місці за обсягом прямих збитків інфраструктура – 31,3 млрд дол, з яких 25.4 млрд дол – збитки від руйнувань та пошкоджень майже 24 тис км українських доріг.

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Прямі збитки, завдані підприємствам, складають щонайменше 8 млрд дол і швидко зростають. Це збитки малого бізнесу, а також великих і середніх підприємств державної та приватної власності на підставі отриманих мікроданих.

Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 388 підприємств, 18 цивільних аеропортів, 779 медзакладів, 105.2 тис легкових авто, 1371 освітніх закладів, 690 дитсадків, 563 культурних та релігійних споруд, 23 торгові центри, 28 нафтобаз.

Водночас, за даними Міністерства інфраструктури України, станом на 5 липня вже відновлено 43 мости та очищено 941 км доріг державного значення.

Така оцінка враховує лише відбудову зруйнованих обʼєктів з урахуванням модернізації, додаткову потребу в ліквідності для відновлення діяльності підприємств, але не враховує запровадження нових стандартів у будівництві доріг, громадських об‘єктів, та потреб у модернізації, не пов’язаних напряму із наслідками війни в Україні.

Нагадуємо:

Непрямі втрати у сільському господарстві через зменшення виробництва, блокаду портів та здорожчання виробничих факторів оцінюються у понад 23,3 млрд долари.

Загальні збитки від російського воєнного нападу в сільському господарстві України сягнули 4,3 млрд доларів, найбільші втрати – внаслідок знищення чи пошкодження угідь.