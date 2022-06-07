Новости 7 июня: рекордно малые заимствования от военных облигаций, горючее без пограничных очередей

О горючем. Пограничники и таможенники в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут в Украину с горючим и за горючим в страны Евросоюза.

О валюте. По итогам мая международные резервы Украины сократились на 7% - по состоянию на 1 июня резервы, по предварительным данным, составили 25 100,7 млн. долларов США.

О мировой экономике. Всемирный банк в обновленном прогнозе ухудшил прогноз мирового ВВП с 4,1% до 2,9% из-за российской войны против Украины, усилившей угрозу стагфляции экономики мира.

О ставках. Министерство финансов 7 июня разместило военные облигации на сумму всего 810 млн грн после того, как решило не повышать ставки по бумагам вслед за повышением ставки НБУ.

О санкциях. Из-за полной остановки экспорта и низкого спроса внутри страны на российских заводах по производству свинца накопились двухмесячные запасы продукции. Часть предприятий находится на грани закрытия.

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