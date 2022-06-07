Міжнародні резерви України у квітні скоротились на 7% – НБУ

За підсумками травня міжнародні резерви України скоротились на 7% - станом на 1 червня резерви, за попередніми даними, становили 25 100,7 млн доларів США.

Про це повідомили в Нацбанку.

Зазначається, що резерви упродовж травня скоротилися на 7% насамперед через продаж валюти на міжбанківському валютному ринку, що частково компенсовано фінансуванням від міжнародних партнерів.

У НБУ пояснили, що динаміку міжнародних резервів у травні визначали три чинники.

Перший - операції Нацбанку на міжбанківському валютному ринку.

Центробанк продав на валютному ринку 3 410,6 млн дол. США й викупив до резервів - 56,4 млн дол. США.

"Значні обсяги продажу валюти зумовлені перевищенням попиту на неї над пропозицією.

Так, суттєві витрати на оборонні потреби, на імпорт товарів та послуг, а також для забезпечення розрахунків із міжнародними платіжними системами за витрати громадян із гривневих карток за кордоном перевищували надходження від експорту та від трудових мігрантів", - йдеться у повідомленні.

Другий чинник - операції з управління державним боргом.

Валютні надходження на користь Уряду України становили 1 660,2 млн дол США. Зокрема, 583,7 млн євро надійшли від Світового банку, а 582,3 млн євро - від ЄС.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 144,8 млн дол. США, у тому числі 60,2 млн дол. США спрямовано на обслуговування єврооблігацій України (ОЗДП).

"Крім того, Національний банк та уряд сплатили Міжнародному валютному фонду 68,6 млн дол. США", - звітують в НБУ.

Третій чинник - переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їх вартість збільшилася на 63,1 млн дол. США.

Нагадаємо:

Станом на 1 квітня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28,1 млрд доларів, що на 2% більше, ніж місяцем раніше.

За підсумками квітня міжнародні резерви України скоротились на 4% - станом на 1 травня резерви, за попередніми даними, становили 26 944,9 млн доларів США.

Економічна правда