Російські свинцеві заводи опинилися на межі закриття через зупинку експорту

Через повну зупинку експорту та низький попит усередині країни на російських заводах з виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції. Частина підприємств перебуває на межі закриття.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела в галузі.

За даними газети, на російських заводах з виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції.

Зазначається, що частина підприємств перебуває на межі закриття: завантаження на них впало до 30% потужності.

Видання нагадує, що експорт необробленого свинцю в ЄС практично зупинився у березні через проблеми з логістикою та міжбанківськими розрахунками на тлі санкцій, а з 10 липня такі поставки будуть заборонені в рамках п'ятого санкційного пакету ЄС.

Для вивезення свинцю в інші країни з 16 травня по 15 листопада 2022 року виробники повинні отримувати спеціальну ліцензію, проте Мінпромторг РФ досі не видав компаніям жодної ліцензії і не повідомив, коли вони з'являться, пише "Комерсант".

У відомстві виданню повідомили, що зараз "ведеться робота з переорієнтації експортних постачань у бік Східного регіону", але не відповіли на запитання щодо причин затримки видачі ліцензій.

В уряді РФ газеті заявили, що ліцензування експорту "направлено на попередження дефіциту свинцю до РФ в умовах зовнішніх обмежень".

Проте нестачі свинцю цього року в країні не очікується: після зупинки автомобільної промисловості попит на сировину для акумуляторів упав майже наполовину, стверджує газета.

У сьогоднішніх умовах перспективним напрямком для експорту свинцю в РФ міг би стати Китай, який купує майже 90% свинцевих концентратів, що виробляються в Росії, заявила експерт-аналітик ІПЕМ Анастасія Смольникова.

Проте головні заводи перебувають у центральній частині Росії, тому під час поставок у КНР можуть виникнути логістичні труднощі, зазначила вона.

Економічна правда