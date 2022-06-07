Бензовози перетинають кордон поза чергою, аби швидше завозити пальне

Прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним в країни Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Це сприятиме швидшому вирішенню проблеми дефіциту пального в Україні, вважають прикордонники.

"Зелені коридори" для вантажівок, які перевозять пальне, погоджені з суміжними країнами. Автівки, що транспортують пальне, проходять необхідні прикордонно-митні процедури контролю в пріоритетному порядку, як з боку сусідньої країни, так і в Україні.

У випадку виникнення черг на державному кордоні бензовозам надається пріоритет у перетині кордону, зокрема з виділенням додаткових смуг для руху, зазначив начальник пресслужби Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Роман Павленко.

Вантажівки з цистернами, які прямують в країни ЄС за пальним, також проходять оформлення позачергово.

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Нагадуємо:

Оперативний штаб при Кабінеті міністрів 17 травня вирішив тимчасово відмовитися від держрегулювання цін на бензин і дизель. В уряді наголосили, що такий крок дозволить операторам ринку наситити ринок необхідним ресурсом з європейського та інших ринків.

Знищення Кременчуцького НПЗ, який був основним виробником пального в Україні, а також низки великих нафтобаз призвели до нестачі пального на АЗС. Ситуація має владнатися протягом декількох тижнів, доки ринок не перелаштується на поставки з ЄС.