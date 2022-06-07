Мінфін залучив рекордно малу суму від розміщення військових облігацій

Міністерство фінансів 7 червня розмістило військові облігації на суму майже 810 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

Інвесторам запропонували гривневі облігації зі строком обігу 3 місяці, 6 місяців та 1,5 років.

Від розміщення короткострокових гривневих 3-місячних облігацій під 9,5% річних до бюджету залучили 33 млн грн.

Від розміщення 6-місячних цінних паперів під 10% річних - 765 млн грн.

А від розміщення 1,5-річних облігацій під 11,5% - 12 млн грн.

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Нагадуємо:

Національний банк вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії змінив облікову ставку та ухвалив рішення підвищити її з 10% до 25%.

Регулятор наголосив, що очікує від уряду та банків реакції на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП та депозитами.

Міністерство фінансів заявило, що залишить фіксованими ставки за військовими облігаціями попри підвищення облікової ставки Нацбанку до 25%.

Міністерство фінансів 24 травня розмістило військові облігації на суму понад 12,6 млрд грн.

31 травня на аукціоні з продажу військових облігацій держава залучила до бюджету понад 3 млрд грн.

Економічна правда