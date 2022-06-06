Новости 6 июня: Турция и Россия договорились об экспорте зерна из Одессы, украинцы возвращаются из-за границы
О зерне. Турция и Россия добились предварительного соглашения об обеспечении экспорта украинского зерна морским коридором из Одесского порта, Украина информацию не комментирует и к заявлениям относится скептически.
О портах. Президент Владимир Зеленский заявил, что приемлемыми гарантиями для разминирования портов является оружие, которое Украина сможет разместить в регионе.
О миграции. Поток людей на въезд в Украину через западную границу 27 дней подряд превышает поток на выезд. Суммарно чистый приток в Украину за эти дни составляет около 184 тысяч человек.
О бытовой технике. Совладелец крупнейшего украинского онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечеткин прогнозирует дефицит бытовой техники в Украине.
Об Альфа-Банке. Правление Альфа-банка Украина хочет изменить название банка, чтобы не ассоциироваться с брендом российского подсанкционного Альфа-банка.
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