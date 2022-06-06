Турция и РФ договорились по экспорту украинского зерна из порта Одессы – Bloomberg

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Турция и Россия добились предварительного соглашения об обеспечении экспорта украинского зерна морским коридором из Одесского порта, Украина информацию не комментирует и к заявлениям относится скептически.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями.

Ранее правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предложило военную помощь для разминирования вод у берегов Одессы и сопровождения зерновых судов. В то же время Украина пока не одобряет этот план из-за риска того, что снятие обороны берега может оставить жизненно важный порт открытым для российского нападения.

Турция надеется, что одобрение предыдущего предложения Организацией Объединенных Наций (ООН) может ослабить обеспокоенность безопасности. Ожидается, что в среду, 8 июня, стороны будут обсуждать план во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Анкару. Пока нет понимания, направит ли Украина своего представителя.

"Заранее комментируя достижение соглашения, Россия стремится переложить ответственность на Украину за срыв поставок", - заявил замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка. "Но факт остается фактом, что продовольственный кризис был искусственно создан Россией и Россией".

Предварительный план, предложенный РФ и Турцией, позволит разминировать акваторию вблизи Одессы и гарантировать безопасный выход кораблей из Черного моря под эгидой ООН. Целью Турции является создание центра в Стамбуле для мониторинга и координации грузов. По словам собеседников, Украина не принимала непосредственного участия в переговорах.

Кроме того, Россия требует возможности инспектировать корабли, следующие в Украину, на предмет оружия, но Киев такие условия отвергает.

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Напоминаем:

Турция заявила, что "в ближайшие дни" ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем, но даже после договоренности понадобится около 5 недель, чтобы начать операцию. Представитель Эрдогана также отмечал, что после достижения договоренности понадобится еще 3-5 недель, чтобы начать морскую гуманитарную операцию.

Украинское зерно может быть доставлено на мировые рынки благодаря механизму командного центра, который планируется создать в Стамбуле. Так, под эгидой ООН была подготовлена дорожная карта для разрешения глобального продовольственного кризиса. Ее детали будут обсуждаться в ближайшие дни на встрече с участием представителей России, Украины, Турции и ООН.