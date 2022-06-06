Зеленский рассказал, какие гарантии приемлемы для Украины, чтобы разминировать порты

Президент Владимир Зеленский заявил, что приемлемыми гарантиями для разминирования портов является оружие, которое Украина сможет разместить в регионе.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает "Суспільне".

По словам Зеленского, Турция может стать посредником в деблокаде портов по вывозу зерна.

"Мы готовы к вывозу зерна и мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", - сказал президент.

При этом, в ответ на вопросы, какие гарантии приемлемы для Украины, чтобы разминировать порты, он заявил: "Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут лучшие гарантии".

Зеленский добавил, что принять участие в деблокаде смогут страны, которым Украина доверяет и готовы рисковать.

Напомним:

Накануне Bloomberg написал, что Турция и Россия добились предварительного соглашения об обеспечении экспорта украинского зерна морским коридором из Одесского порта, Украина информацию не комментирует и к заявлениям относится скептически.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров не верить заверениям президента РФ Владимира Путина, что Россия не воспользуется коридором для экспорта урожая через порт Одессы для того, чтобы напасть на город.

Экономическая правда