Совладелец Rozetka прогнозирует дефицит бытовой техники в Украине

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Совладелец крупнейшего украинского онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечеткин прогнозирует дефицит бытовой техники в Украине.

Об этом он заявил в интервью Forbes.

"И производители, и дистрибьюторы делают все, чтобы предотвратить этот дефицит. Но надо понимать, что нестабильная гривня плюс разрушенная цепочка поставок приводят к тому, что он точно будет. И точно будет проблема с ассортиментом", – говорит бизнесмен.

Однако, по его словам, упавший спрос и падение национальной валюты сильно замедляют продажи остатков. И это может немного уравновесить рынок.

"Но самое главное, что вы заметите, – это отсутствие ассортимента. Базовые холодильник и стиральная машинка будут, а вот если ты захочешь чего-нибудь особенного, то нет. И это касается не только техники", – отметил Чечеткин.

По его мнению, рынок спасут малые предприниматели.

"Они смогут купить небольшие партии. Привезти из Германии, Польши или самолетом из Китая. Да, это будет дороже. И не будет ассортимента. Но они всегда быстрее идут на кардинальные изменения. Вот эта нестабильность породит новых игроков и звезд", – резюмировал совладелец Rozetka.