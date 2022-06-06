Украинский Альфа-банк сменит название, чтобы не ассоциироваться с РФ

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Правление Альфа-банка Украина хочет изменить название банка, чтобы не ассоциироваться с брендом российского подсанкционного Альфа-банка.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал Симеон Дянков, выступающий доверенным лицом с правом голоса по акциям подсанкционных акционеров Альфа-банка Украина.

"За несколько дней после начала войны правление приняло решение отказаться от бренда "Альфа-Банк". Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда", - сказал он.

Дянков отметил, что решение о переименовании приняло украинское руководство банка, и чтобы реализовать его на практике, нужны решения собрания акционеров, рабочие государственные реестры и соответствующие нотариальные действия.

"Только что откроются реестры и будет возможность воплотить решение юридически, частью моей функции будет провести необходимые решения через ежегодное собрание акционеров. Я представляю сейчас большинство голосов на этом собрании", - пояснил он.

По его словам, банк прорабатывает несколько названий - какое именно будет выбрано, финучреждение сообщит позже.

Кроме того, добавил Дянков, общее имя с российским финучреждением мешает работе банка, поэтому "украинская команда быстро приняла решение о его смене".

Как отмечается на сайте НБУ, из-за зарегистрированных на Кипре ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited бенефициарами банка являются российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%). Также части имеют итальянская банковская группа UniCredit (9,9%) и Марк Фоундейшен по исследованию раковых заболеваний (3,87%).

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Напомним:

Национальный банк признал акционеров украинского Альфа-банка, подсанкционных Михаила Фридмана и Петра Авена, потерявшими безупречную деловую репутацию, и лишил их права голоса в банке.

Альфа-Банк Украина согласовал с Нацбанком кандидатуру Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому будет передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров банка. Ранее Великобритания и ЕС наложили санкции на бенефициаров банка Фридмана и Авена.