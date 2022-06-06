США предостерегли 14 стран от покупки у России ворованного украинского зерна

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Американские дипломаты предупредили 14 стран, большинство из которых находится в Африке, что Кремль пытается заработать на продаже им краденого украинского зерном.

Об этом пишет The New York Times.

В середине мая Соединенные Штаты направили уведомления 14 странам, преимущественно в Африке, о том, что российские грузовые суда выходят из портов вблизи Украины, нагружены похищенным украинским зерном. Письмо также назвал имена трех российских балкеров, подозревавших в его транспортировке. Хотя NYT не называет эти суда, ранее сообщалось, что вывозом краденого зерна занимаются суда "Матрос Позинич", "Матрос Кошка" и "Михаил Ненашев".

Американское предупреждение обостряет дилемму для африканских стран, многие из которых могут столкнуться с тяжелым выбором между, с одной стороны, извлечением выгоды от российских военных преступлений и вступить в оппозицию к мощному западному союзнику, и с другой – отказом от дешевой пищи в то время, когда цены на пшеницу растут, а сотни тысяч людей голодают.

В настоящее время континент очень страдает из-за блокирования Россией поставок украинского зерна на мировой рынок. Россия и Украина вместе обеспечивают около 40% потребности в пшенице в Африке, где цены на зерно выросли на 23% за последний год. По данным ООН, в регионе Африканского Рога (Сомалийского полуострова) из-за разрушительной засухи 17 млн человек голодали, прежде всего в Сомали, Эфиопии и Кении. Более 200 тысяч человек в Сомали находятся на грани голода.

Из-за такой острой необходимости многие африканские страны вряд ли будут колебаться перед покупкой зерна в России, независимо от того, откуда оно происходит, считает Хасан Ханнедже, директор Международного института стратегических исследований HORN в Кении.

"Это не дилемма", - сказал он. "Африканцам безразлично, откуда они берут еду, и если кто собирается морализовать об этом, они ошибаются. Потребность в пище настолько острая, что им не нужно обсуждать это".

Украинские чиновники подчеркивают, что единственным решением продовольственного кризиса в Африке является усиление давления на Россию для прекращения войны против Украины, а не в закупке награбленного зерна.

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Напоминаем:

Зерно, которое российские оккупанты воруют у украинских фермеров на временно оккупированных территориях, среди прочего вывозится в Сирию, куда агрессор отправил уже 100 тысяч тонн пшеницы.

На спутниковых снимках зафиксировали, как российские корабли загружают украинское зерно в оккупированном Крыму – скорее всего, его вывезли с оккупированной Херсонщины и других временно неподконтрольных территорий.

В Минагрополитики говорят, что россияне похитили около 500 тыс. тонн зерна – треть объема, находящегося на оккупированных территориях. Часть этого зерна они попытались "проэкспортировать" в Египет.