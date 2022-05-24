Росія нарощує крадіжки українського зерна на окупованих територіях – супутникові знімки

Maxar Technologies

На супутникових знімках зафіксували, як російські кораблі завантажують українське зерно в окупованому Криму – найімовірніше його вивезли з окупованої Херсонщини та інших тимчасово непідконтрольних територій.

Про це повідомляє CNN з посиланям на супутникові знімки Maxar Technologies.

На знімках видно два балкери під прапором Росії, "Матрос Позиніч" і "Матрос Кошка", які пришвартувалися в Севастополі в окупованому Росією українському Криму поруч із зерносховищем. На зображеннях, датованих 19 та 21 травня, зерно зі стрічки пересипають на російські балкери.

Супутниковий знімок від Maxar Technology показує, як зерно завантажують у корпус корабля під російським прапором "Матрос Позиніч" в окупованому Криму, 19 травня. Maxar Technologies

21 травня на цьому супутниковому знімку від Maxar Technologies у порту Севастополя було видно російське судно "Матрос Кошка". Maxar Technologies

За даними сайту відстеження суден MarineTraffic.com, обидва судна покинули порт. "Матрос Позиніч", якого раніше вже зловили на спробі "експорту" краденого українського зерна, прямує до Бейрута. Натомість "Матрос Кошка" досі знаходиться неподалік порту Кавказ. Російські балкери мають місткість 30 тисяч тонн зерна.

MarineTraffic.com

Судно "Матрос Позинич" належить підсанкційній "Об'єднаної суднобудівної корпорації".

Зауважимо, що Крим не володіє такими обсягами зерна, і єдиним джерелом походження можуть бути тимчасово окуповані після 24 лютого території України.



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Нагадуємо:

На початку травня в окупованому Криму на "Матрос Позинич" з вимкненою геолокацією завантажили 27 тис тонн зерна. Місце його прибуття – Єгипет. Завдяки українському МЗС судно не змогло дістатися до Александрійського порту.

Аграрії з тимчасово окупованих регіонів повідомляють про випадки, коли окупанти крадуть їхнє майно та запаси або змушують продавати врожай за безцінь. Мешканці міст відчувають суттєве подорожчання продуктів у магазинах.

Російські загарбники уже вивезли кілька сотень тисяч тонн зерна з тимчасово окупованих територій у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Це зерно вони спробували "проекспортувати" до Єгипту

На цих територіях у фермерських запасах, що формувалися для посівних робіт, а також для переробки (для виготовлення борошна, випікання хліба), знаходиться близько 1,5 млн тонн зернових.