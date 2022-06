Дело ПриватБанка: экс-владельцы добились перенесения на год суда в Лондоне. Требования к ним возрастут до $4,5 млрд

Первые слушания в Высоком суде Лондона по сути дела по иску ПриватБанка против эксвладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые должны были состояться в июне этого года, после ходатайства ответчиков перенесли на год.

Об этом в интервью Forbes заявил СЕО госбанка Герхард Беш.

"Слушания действительно должны были начаться в июне этого года, однако, к сожалению, несмотря на наши попытки и безупречную позицию Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство ответчиков о переносе слушания. В настоящее время оно запланировано на июнь 2023 года.

Согласно позиции ответчиков, война в Украине существенно повлияла на их способность участвовать в заседаниях в этом году. Хотя положительным остается то, что на сумму иска будут продолжать начисляться проценты в размере около $500 000 в день, что увеличит сумму иска почти до $4,5 млрд", - сказал Беш.

ПриватБанк из-за войны войны не изменил свою позицию и хочет вернуть все средства, которые были выведены незаконным образом, добавил он.

Напоминаем:

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

4 декабря 2018 года суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Экономическая правда