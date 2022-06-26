Bloomberg: Россия может сегодня попасть в дефолт

Льготный период для пропущенных платежей России по облигациям на сумму около 100 миллионов долларов, заблокированных из-за широкомасштабных санкций, заканчивается в воскресенье (26 июня) вечером.

Об этом пишет Bloomberg.

"Официального заявления не будет, и Россия уже оспаривает назначение, но если инвесторы не получат свои деньги к установленному сроку, в понедельник утром произойдет дефолт, согласно документам по облигациям", - отмечает издание.

На данный момент это в значительной степени символическое событие, учитывая, что Россия уже является экономическим, финансовым и политическим изгоем в большинстве стран мира.

Напоминаем:

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым определяется порядок выплаты всех внешних долгов подсанкционной страны в рублях – ранее РФ пыталась рассчитаться рублями только перед западными кредиторами.

Несмотря на это, Минфин России до последнего производил выплаты владельцам своих еврооблигаций в долларах и евро, как того требуют договоры, хотя и была неудачная попытка заплатить рублями.

ВИДЕО ДНЯ

США не продлили действие лицензии, которая позволяла России до сих пор обслуживать свой госдолг перед держателями облигаций в США – до конца года у страны более 1 млрд долларов долг, который нужно погасить.

Российский Национальный расчетный депозитарий назвал чрезвычайной ситуацию, в которую он оказался после введения Евросоюзом блокирующих санкций на учреждение.

Санкции со стороны ЕС означают, что все счета российского депозитария в евро будут заблокированы. Гражданам ЕС запрещается совершать соглашения с учреждением, а любым европейским банкам и другим субъектам запрещено вступать с российским депозитарием в любое правоотношение. Все действующие правоотношения должны быть прекращены.