Новости 24 июня: Украина получит 9 миллиардов евро от ЕС, Укрпошта в шаге от покупки банка

О санкциях. Танкеры, принадлежащие подсанкционной российской государственной компании "Совкомфлот", продолжают доставлять нефть в порты Европы в обход западных санкций.

О газе. Немецкое правительство допускает экспроприацию части трубопровода "Северный поток-2", чтобы соединить ее с мобильным терминалом СПГ и обеспечить надежное газоснабжение в стране

Об энергетике. Государственному бюро расследований и Офису генерального прокурора не удалось арестовать энергоактивы группы VS Energy, связанной с замглавы Госдумы РФ Александром Бабаковым и его партнерами

О финансах. Европейский совет по итогам саммита принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере до девяти миллиардов евро.

О банке. Антимонопольный комитет предоставил Укрпоште разрешение на приобретение "Альпари Банка", последний шаг – решение Нацбанка.

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