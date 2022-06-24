АМКУ дозволив Укрпошті купити банк, останній крок – рішення Нацбанку

Антимонопольний комітет надав Укрпошті дозвіл на придбання "Альпарі Банку", останній крок - рішення Нацбанку.

Про це повідомив у Telegram гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"В умовах, коли багато відділень банків зачинені, немає зв’язку і там працює виключно Укрпошта, дуже важлива поява сучасних банківських послуг. Укрпошта взялася за це завдання.

А ще - за завдання заощадити кошти країні, якій важлива кожна гривня в бюджеті. До 10 мільярдів гривень за 3-4 роки", - написав він.

"Альпарі банк" володіє мінімальним з дозволеного статутним капіталом у 200 млн грн. За ІІІ квартали 2021 року банк мав 44,6 млн грн зобов'язань, 1,3 млн податкового боргу та 8,3 млн грн збитків. Альпарі – один із найбільш збиткових в Україні за ІІІ квартали.

Банк має лише одне відділення. Офіційний власник банку з лютого 2016 року – громадянин ОАЕ та України Бахтарі Хедаятоллах.

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У січні Укрпошта звернулася до Антимонопольного комітету за висновками щодо придбання "Альпарі банку".

На купівлю власного банку та відповідну інфраструктуру Укрпошті знадобиться щонайменше мільярд гривень.

"Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі банку "Альпарі банк" за 260 млн грн.

Повідомлялось, що Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури, власник Укрпошти, погодили угоду. Тепер згоду на купівлю повинен дати Національний банк, наразі Укрпошта готує пакет документів.

Акціонерне товариство "Укрпошта" оголосило тендер на аналітико-консультаційні роботи щодо подальшої купівлі комерційного банку.

Розмови про купівлю Укрпоштою банку ведуться ще з 2017 року після того, як НБУ не підтримав можливість набуття компанією права надавати банківські послуг.

Економічна правда