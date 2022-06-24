Правоохоронці не зуміли заарештувати енергоактиви російської групи VS Energy

Олександр Бабаков держдума рф

Державному бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора не вдалося заарештувати енергоактиви групи VS Energy, пов'язаної із заступником голови Держдуми РФ Олександром Бабаковим та його партнерами.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на єдиний судовий реєстр.

Прокурор Офісу генпрокурора Роман Тулін просив визнати пакети акцій Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго, Чернівціобленерго речовими доказами у кримінальному провадженні та накласти на них арешт.

Слідство заявило суду, що представники VS Energy протиправно консолідували частину об'єктів енергетичної інфраструктури України та протягом тривалого часу завдавали шкоди Україні, підривали її суверенітет та територіальну цілісність.

У матеріалах суду зазначено, що VS Energy пов'язана з російською злочинною організацією "Лужники".

На чолі її, за даними слідства, стоять колишній президент ФК "ЦСКА" Євген Гінер, заступник голови Держдуми РФ Олександр Бабаков та Михайло Воєводін, який, за інформацією Інтерполу, має статус так званого злодія в законі та відомий на прізвисько Міша Лужнецький.

Проте суди обох інстанцій відмовилися заарештувати корпоративні права обленерго.

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Своє рішення вони мотивували тим, що прокурор та слідство не змогли надати достатніх доказів на підтвердження свого клопотання. Угоди щодо придбання акцій обленерго свого часу були погоджені з Антимонопольним комітетом, а жодна посадова особа компаній не отримала підозри.

Бабаков, Гінер та Воєводін контролюють не лише п'ять обласних енергорозподільчих підприємств, а й запорізьке підприємство Дніпроспецсталь та велику мережу готелів Premier Hotels&Resorts, серед яких п'ятизіркові Прем'єр-палац у Києві та Прем'єр-готель в Одесі, Перший інвестиційний банк.