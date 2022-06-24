Танкери Совкомфлоту під прапорами Ліберії доставляють російську нафту до Європи в обхід санкцій – OCCRP

Танкери, що належать підсанкційній російській державній компанії "Совкомфлот", продовжують доставляти нафту до портів Європи в обхід західних санкцій.

Про це йдеться у розслідуванні міжнародної платформи OCCRP.

OCCRP ("Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності") - засноване у 2007 році об'єднання ЗМІ та репортерів, які займаються журналістськими розслідуваннями у різних регіонах світу.

Як розповіли розслідуваам експерти, компанія приховала право власності на судна, оформивши їх як власність дочірніх компаній на Кіпрі та в ОАЕ і плаваючи під прапорами Ліберії.

Журналісти нагадують, що у лютому США та ЄС запровадили санкції проти "Совкомфлоту". Санкції мали період поступового введення, перш ніж набули повної чинності 26 березня для США і 15 травня для ЄС.

OCCRP виявив понад 18 танкерів "Совкомфлоту", зазначених у переліку суден у фінансовому обліку "Совкомфлоту" за 2020 рік, які протягом останнього місяця перетинали Світовий океан. Кожен з них перевозить паливо в середньому на суму понад 240 мільйонів доларів. Їх переміщення можна відстежувати в режимі реального часу на веб-сайті відстеження морського руху.

Коли санкції набули повної чинності, деякі з цих кораблів вимкнули свої трекери розташування, тобто їх неможливо відстежити.

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Серед танкерів "Совкомфлоту", які не вимикали свої трекери, було зафіксовано, що один прямував до США на початку травня, а потім був перенаправлений до Південної Африки та швидко перейменований", - йдеться у матеріалі.

Організація відстежила щонайменше п'ять суден, коли вони або поверталися, або прямували, або перебували в портах Італії, Данії та Нідерландів, після того, як санкції ЄС проти компанії набули чинності.

У цій ситуації практично неможливо відстежити право володіння судном, тим більше коли компанія змінює назви кораблів, а самі танкери відключають трекери в деяких країнах, зазначив фахівець з міжнародної політики та фінансів Рікардо Соарес.

Він також наголосив, що плавання під ліберійським прапором - це найпростіший спосіб приховати походження судна.

"Використання Росією таких секретних юрисдикцій, з якими вона не має справжніх економічних зв'язків, є грою в хованки.

Розмістивши свій бізнес в трьох юрисдикціях, які працюють разом - ОАЕ, Кіпр і Ліберія - "Совкомфлот" обійшов санкції", - заявив економіст і засновник мережі Tax Justice Network Джон Крістенсен.

Хто є покупцем російської нафти, яку доставляють танкери "Совкомфлоту", неясно. На думку економіста Джона Крістенсена, дії судноплавної компанії є ознакою того, наскільки Росія прагне пом'якшити або ухилитися від дії західних санкцій.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Індія надає сертифікат безпеки для десятків суден російського Совкомфлоту, що дозволяє підсанкційній російській компанії Совкомфлот продовжувати торгувати морською нафтою.

Економічна правда