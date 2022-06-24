АМКУ разрешил Укрпочте купить банк, последний шаг – решение Нацбанка

Антимонопольный комитет предоставил Укрпочте разрешение на приобретение "Альпари Банка", последний шаг – решение Нацбанка.

Об этом сообщил в Telegram гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

"В условиях, когда многие отделения банков закрыты, нет связи и там работает исключительно Укрпочта, очень важно появление современных банковских услуг. Укрпочта взялась за эту задачу.

А еще – за задачу сэкономить средства стране, которой важна каждая гривна в бюджете. До 10 миллиардов гривен за 3-4 года", – написал он.

"Альпари банк" владеет минимальным из разрешенного уставным капиталом в 200 млн грн. За ІІІ кварталы 2021 года банк имел 44,6 млн грн обязательств, 1,3 млн налогового долга и 8,3 млн грн убытков. Альпари – один из самых убыточных в Украине за ІІІ кварталы.

Банк имеет только одно отделение. Официальный владелец банка с февраля 2016 года – гражданин ОАЭ и Украины Бахтари Хедаятоллах.

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"Укрпочта" покупает банк. Зачем?

Спор за "главный банк страны": аргументы сторонников и противников покупки банка "Укрпоштой"

Напоминаем:

В январе Укрпочта обратилась в Антимонопольный комитет за выводами о приобретении Альпари банка.

На покупку собственного банка и соответствующую инфраструктуру Укрпоште понадобится не менее миллиарда гривен.

"Укрпочта" достигла договоренности о покупке банка "Альпари банк" за 260 млн грн.

Кабинет министров и Министерство инфраструктуры, владелец Укрпочты, согласовали соглашение. Теперь согласие на покупку должен дать Национальный банк, в настоящее время Укрпочта готовит пакет документов.

Акционерное общество "Укрпочта" объявило тендер на аналитико-консультационные работы по дальнейшей покупке коммерческого банка.

Разговоры о покупке Укрпочтой банка ведутся еще с 2017 года после того, как НБУ не поддержал возможность приобретения компанией права предоставлять банковские услуги.

Экономическая правда