Снова на грани дефолта: РФ провела платежи по евробондам в рублях

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Россия провела платежи на сумму 234,85 млн. долларов по внешнему долгу в рублях, что может означать невыполнение обязательств и, как следствие, дефолт.

Об этом сообщило Министерство финансов России.

"Денежные средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2047 году на сумму 12,51 млрд. руб. (эквивалент 234,85 млн. долл. США) получен платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", – заявили в российском ведомстве.

Россия считает такие обязательства выполненными в полном объеме, однако оба выпуска номинированы в долларе, и выплаты по ним должны быть произведены в долларе. Погашение долга в другой валюте для инвесторов не считается исполнением обязательств.

В то же время, после санкций за аннексию украинского Крыма государство-агрессор начало допускать в проспекте эмиссии выплаты в рублях – такие условия появились после 2018 года. Оба выпуска бумаги с погашением в 2027 и 2047 годах выпущены в 2017 году.

В случае, если проспекты эмиссии не предусматривают рублевые выплаты, а валютные не поступят на счета кредиторов до конца льготного периода сроком в месяц, это будет означать дефолт России.

Напоминаем:

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Президент России Владимир Путин подписал указ, которым определяется порядок выплаты всех внешних долгов подсанкционной страны в рублях – ранее РФ пыталась рассчитаться рублями только перед западными кредиторами.

Несмотря на это, Минфин России до последнего производил выплаты владельцам своих еврооблигаций в долларах и евро, как того требуют договоры, хотя и была неудачная попытка заплатить рублями.

США не продлили действие лицензии, которая позволяла России до сих пор обслуживать свой госдолг перед держателями облигаций в США – до конца года у страны более 1 млрд долларов долг, который нужно погасить.

Российский Национальный расчетный депозитарий назвал чрезвычайной ситуацию, в которую он оказался после введения Евросоюзом блокирующих санкций на учреждение.

Санкции со стороны ЕС означают, что все счета российского депозитария в евро будут заблокированы. Гражданам ЕС запрещается совершать соглашения с учреждением, а любым европейским банкам и другим субъектам запрещено вступать с российским депозитарием в любое правоотношение. Все действующие правоотношения должны быть прекращены.