Россия решила, что теперь будет выплачивать все свои внешние долги рублями

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Президент России Владимир Путин подписал указ, которым определяется порядок выплаты всех внешних долгов подсанкционной страны в рублях – ранее РФ пыталась рассчитаться рублями только перед западными кредиторами.

Об этом говорится в указе Путина в дополнение к его указу от 5 марта.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) России сможет открывать рублевые счета на имя иностранных депозитариев для платежей владельцам российских еврооблигаций. При этом присутствие или согласие представителей иностранных депозитариев, решивших в РФ, не обязательно.

На эти счета кредиторы будут получать свои денежные средства в рублях независимо от условий в проспектах эмиссии. Россия сочтет исполненными обязательства по еврооблигациям, если платежи будут произведены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной "по курсу иностранной валюты, формируемой на внутреннем валютном рынке РФ в день, когда РФ был осуществлен центральный платеж депозитария".

Напоминаем:

5 марта президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил России выплачивать рублями все долги перед США, странами ЕС и другими странами, наложившими против РФ санкции.

Несмотря на это, Минфин России до последнего производил выплаты собственникам своих еврооблигаций в долларах и евро, как того требуют договоры, хотя и была неудачная попытка заплатить рублями.

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В мае США не продлили действие лицензии, позволявшей России до сих пор обслуживать свой госдолг перед держателями облигаций в США – до конца года страна имеет более 1 млрд долларов долга, который нужно погасить.

Российский Национальный расчетный депозитарий назвал чрезвычайной ситуацию, в которую он оказался после введения Евросоюзом блокирующих санкций на учреждение.

Санкции со стороны ЕС означают, что все счета НРД в евро будут заблокированы. Гражданам ЕС запрещается совершать соглашения с учреждением, а любым европейским банкам и другим субъектам – вступать с российским депозитарием в любое правоотношение.