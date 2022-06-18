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Газпром приостанавливает подача газа по "Турецкому потоку"

Суббота, 18 июня 2022, 13:05 - Илья Колдомасов

Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 в связи с проведением плановых профилактических работ.

Об этом сообщила пресс-служба компании

Там также отметили, что приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.

Напоминаем:

Сокращение поставок природного газа из России заставляет европейские коммунальные предприятия использовать запасы, обычно используемые в пик зимнего сезона.

Газпром
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Экономическая правда
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