Газпром приостанавливает подача газа по "Турецкому потоку"
Суббота, 18 июня 2022, 13:05 -
Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 в связи с проведением плановых профилактических работ.
Об этом сообщила пресс-служба компании
Там также отметили, что приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.
Напоминаем:
Сокращение поставок природного газа из России заставляет европейские коммунальные предприятия использовать запасы, обычно используемые в пик зимнего сезона.