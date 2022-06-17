"Газпром" скоротив на 50% поставки італійській Eni

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"Газпром" у пʼятницю поставить лише 50% законтрактованого газу одній з найбільших італійських енергетичних компаній Eni.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

Eni надіслала запит на добову потребу в газі приблизно на 63 млн кубометрів.

Днем раніше, у четвер, Газпром скоротив поставки Eni на 45%, а середу італійській компанії повідомили, що потоки будуть на 15% нижчими.

Таким чином Eni увійшла у дедалі ширший перелік компаній, включно з Engie SA, Uniper SE, RWE AG та OMV AV, яким Газпром скоротив поставки.

При цьому російський Газпром стверджує, що зменшення обсягів поставок нібито пов’язане з проблемами на заводі "Портова", який живить газопровід "Північний потік". При цьому Німеччина заявляє, що скорочення є "політично вмотивованим" і спрямованим на те, щоб викликати тривогу на ринках.

Нагадуємо:

Котирування газових фʼючерсів у четвер у хабі TTF у Нідерландах підскочили до понад 1500 доларів за тисячу кубометрів через скорочення Газпромом прокачки через "Північний потік".

Коливання на ринку спричинені заявою "Газпрома" у середу про зупинку експлуатації ще одного газотурбінного двигуна на компресорній станції "Портова" газогону "Північний потік", що призвело до скорочення прокачки газу в Німеччину на 60%.

Крім того, на наступний день в РФ заявили, що проблеми з ремонтом турбін для газопроводу "Північний потік" у Канаді можуть призвести до повної зупинки проєкту та "катастрофи для Німеччини".