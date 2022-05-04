Подробности санкций против России и обесцененная российская нефть: итоги на экономическом фронте

Поведение России в ее войне против Украины можно легко сравнить с поведением загнанного в угол зверя. Массовые ракетные обстрелы и геноцид в городах Донбасса — это ничто иное, как ответ на проигрыш РФ в дипломатической войне и на экономическом фронте.

Планы кремля шантажировать Европу поставками газа оборвались. Теперь Россия предстала перед угрозой потерять рынки сбыта своей нефти, а вместе с ней один из ключевых столбов, поддерживающий искусственную стабильность экономики.

Последствия санкций для своей нефтяной промышленности Россия стала ощущать еще до введения. Российская нефть уже давно стала "токсичной", а покупать ее согласны исключительно с большой скидкой, которая может достигать 30% и более.

Вероятно, россияне пожалеют о своем решении проводить массовые ракетные обстрелы Украины из-за того, что возродить утраченный ракетный арсенал там смогут еще очень нескоро.

Шестой пакет санкций

В Еврокомиссии наконец-то решили озвучить детали Шестого пакета экономических санкций против России. В общей сложности он будет включать 4 ключевых элемента.

Первый — персональные санкции против чиновников, ответственных за уничтожение украинцев в Буче, а также за бесчеловечную осаду Мариуполя.

"Это посылает еще один важный сигнал всем преступникам кремля: мы знаем, кто вы, мы привлечем вас к ответственности, вы не избежите этого", — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Второй — отключение от системы SWIFT крупнейшего российского банка — Сбербанка, а вместе с ним еще несколько важных для финансовой системы страны банковских учреждений.

Третий — санкции против пропагандистской машины кремля, с помощью которой российские власти пытаются оправдать геноцид против украинцев в глазах иностранных граждан. Эти ограничения будут касаться трех крупных государственных вещателей РФ.

Четвертый ключевой и самый болезненный – постепенное нефтяное эмбарго.

"Давайте поймем, что это будет нелегко. Некоторые страны-члены сильно зависят от российской нефти. Но мы просто над этим должны работать", — прокомментировала фон дер Ляен.

В частности, против такого санационного шага уже выступила Венгрия, считающая, что эмбарго на российскую нефть повредит ее энергетической безопасности.

В ЕС, со своей стороны, предлагают разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть в течение следующих 20 месяцев, хотя полное эмбарго для остального ЕС должно заработать за 6 месяцев.

Кроме нефти, ЕС хочет отказаться еще и от российских нефтепродуктов. Срок полного отказа – до конца 2022 года. Несмотря на это, уже сейчас россияне не могут найти покупателей на свои нефтепродукты, из-за чего объемы переработки нефти в апреле упали на целых 7%.

Среди других санационных ограничений ЕС – запрет операций с недвижимостью на территории блока для граждан и компаний из РФ. Запрет касается россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих разрешения на проживание в странах-членах ЕС. Это не касается тех, кто имеет гражданство или место жительства в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

Скидки на нефть

Несмотря на то, что решение о применении нового пакета санкций против России еще не вступило в силу, спрос на черное золото кремля уже существенно упал. Теперь для того чтобы продавать нефть, россияне вынуждены снижать цены на нее до рекордных значений.

Так, в апреле средняя цена российской нефти опустилась с 79,8 доллара до 70,5 доллара за баррель. В то же время нефть Brent в это же время почти не опускалась ниже 100 долларов за баррель.

Вероятно, скидка на российскую нефть будет только увеличиваться. Так, в Индии уже выразили желание покупать нефть у России по цене ниже 70 долларов за баррель, хотя цена нефти эталонной марки Brent сейчас составляет 108 долларов. Другими словами, Индия не видит смысла в покупке российской нефти со скидкой менее 35%.

В таких условиях даже отсутствие полного нефтяного эмбарго против России значительно снизит ее поступления от экспорта своего "черного золота" и, как следствие, способности и дальше вести активные боевые действия в Украине.

Raiffeisen Bank сдался

С самого начала войны внимание бизнес-мира было приковано к решениям банков о продолжении или прекращении деятельности в России. За три месяца большинство ключевых европейских игроков все же прекратили связи с российскими подразделениями и клиентами. Но единицы остались и один из самых громких кейсов – продолжение работы в РФ австрийского Raiffeisen Bank International.

Компания не реагировала ни на санкции, ни на пикеты активистов под головным офисом. Все, чего смогли достичь, – это заявление представителя банка в конце марта о рассмотрении выхода с российского рынка в качестве опции.

После более чем месяца в банке наконец-то озвучили конкретные сценарии, как проститься со страной-агрессором. На столе среди опций – полная или частичная продажа российского подразделения, а также его выделение в отдельное юридическое лицо. Более того, на активы компании уже есть потенциальные покупатели. Конечно, остается вопрос, как долго финучреждение будет выбирать и реализовывать план, но это, безусловно, знак того, что все меньше компаний хотят рисковать своей репутацией и возможностью попасть под растущие санкции ради российского рынка.

Другие компании тоже продолжают активно продавать и избавляться от российских активов: логистический гигант Maersk нашел потенциального покупателя на свою долю в управляющей портами компании, финская железная дорога VR Group продает свои российские подразделения, разработчик решений для автоматизации производства Emerson продает завод, а чешская PPF Group продает свой агробизнес в России.