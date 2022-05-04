В России из-за санкций продолжает падать переработка нефти

На фоне санкций ЕС и США против РФ после ее вторжения в Украину объем переработки нефти в РФ продолжает сокращаться – в апреле он уменьшился на 7% по отношению к марту, до 670 тыс тонн в сутки.

Об этом пишет "Коммерсант".

По просьбе издания "Петромаркет" посчитал, что первичная переработка нефти в России в апреле, по предварительным данным, снизилась по сравнению с мартом на 7%, до примерно 670 тыс тонн в сутки.

"Причем в пределах месяца динамика тоже была отрицательной: как сообщало издание 19 апреля, она составляла 675 тыс тонн в сутки. В Минэнерго еще тогда связывали снижение переработки нефти по отношению к прошлому месяцу прежде всего с ремонтными работами на НПЗ, отмечая, что "это ежегодное традиционное небольшое понижение первичной переработки в апреле-мае", - говорится в статье.

"Значительное снижение уровня среднесуточной нефтепереработки продемонстрировали Уфимский НПЗ и ТАИФ-НК, стоящие в технологическом простое с 1 и 8 апреля соответственно; Туапсинский НПЗ "Роснефти", который пошел на горячую циркуляцию еще в середине марта", - отмечает Анна Лишневецкая из "Петромаркета".

Существенное падение загрузки сырьем наблюдалось также на Комсомольском, Ачинском, Ангарском НПЗ "Роснефти", добавляют аналитики.

В то же время, ряд НПЗ увеличили загрузку: Киришский ("Сургутнефтегаз"), Омский ("Газпром нефть"), Новошахтинский ("Петон Инвест Технолоджи" Игоря Мнушкина), Нижегородский (ЛУКОЙЛ) и и Яйский заводы ("Нефтехимсервис" Юрия Кушнерова и Александра Говора).

Ключевой причиной снижения нефтепереработки стали санкции США и ЕС, усложнившие экспорт отечественной нефти и нефтепродуктов.

Напомним:

Сообщалось, что в РФ из-за санкций падает переработка нефти - за первую половину марта российские НПЗ сократили объемы переработки на 6% по отношению к февралю и, вероятнее всего, снижение продолжится.

Экономическая правда