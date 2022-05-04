Дисконт на российскую нефть продолжает увеличиваться

Средняя цена нефти марки Urals в апреле опустилась с 79,8 доллара за баррель до 70,5 доллара.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Российской Федерации, передает Интерфакс.

Средняя цена Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила 79,81 доллара за баррель. Таким образом, дисконт цены российской нефти марки Urals в основной сорт нефти Brent продолжает увеличиваться.

Ранее подконтрольное Минэнерго РФ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" перестало публиковать статистику по добыче и экспорту нефти на неопределенный срок.

Это произошло после того, как появились первые сообщения о падении добычи нефти в РФ в результате введенных санкций.