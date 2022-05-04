Дисконт на российскую нефть продолжает увеличиваться
Средняя цена нефти марки Urals в апреле опустилась с 79,8 доллара за баррель до 70,5 доллара.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Российской Федерации, передает Интерфакс.
Средняя цена Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила 79,81 доллара за баррель. Таким образом, дисконт цены российской нефти марки Urals в основной сорт нефти Brent продолжает увеличиваться.
Ранее подконтрольное Минэнерго РФ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" перестало публиковать статистику по добыче и экспорту нефти на неопределенный срок.
Это произошло после того, как появились первые сообщения о падении добычи нефти в РФ в результате введенных санкций.
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