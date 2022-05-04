Индия хочет покупать российскую нефть менее чем за 70 долларов за баррель – Bloomberg

Индия пытается получить большие скидки на российскую нефть и хочет покупать ее по цене ниже $70 за баррель.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Представители индийской стороны на переговорах с Москвой отметили, что таким образом Индия хочет компенсировать дополнительные расходы, связанные с покупкой нефти из России на фоне обострения геополитической ситуации и роста санкционного давления, говорят источники.

Нефть марки Brent сегодня торгуется около $108 за баррель, свидетельствуют данные межконтинентальной биржи ICE.

Индия осталась одной из немногих стран, пока не отказавшихся от импорта российской нефти, отмечает Bloomberg.

"Государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия третьего крупнейшего импортера нефти в мире купили более 40 миллионов баррелей российской нефти с момента вторжения РФ в Украину в конце февраля".

Это на 20% больше, чем поставки России в Индию за весь 2021 год", – пишет агентство.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Россия предлагает Индии механизм двойных платежей: за российскую нефть – в долларах или евро, за остальные товары – в рупиях и рублях через альтернативную SWIFT российскую Систему передачи финансовых сообщений.

Окончательное решение по этому вопросу на тот момент не было принято, отметили собеседники агентства.

Экономическая правда