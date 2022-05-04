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ЕС планирует запретить россиянам покупать европейскую недвижимость – Bloomberg

Среда, 4 мая 2022, 15:56 - Дана Гордийчук
 
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В шестой пакет санкций Евросоюза против РФ, который анонсировали в среду, вошел запрет на сделки с недвижимостью.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст, с которым ознакомилась редакция.

Предложение Еврокомиссии приостановит заключение сделок с недвижимостью с гражданами, резидентами и юридическими лицами России. Санкции запретят продажу или передачу прямо или косвенно "прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории Европейского Союза, или доли в предприятиях, предоставляющих доступ к недвижимому имуществу".

Запрет касается россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих разрешения на проживание в странах-членах ЕС. Это не касается тех, кто имеет гражданство или место жительства в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

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санкции недвижимость РФ ЕС
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