Инвесторы получили валютные выплаты по евродолгу РФ за день до конечной даты

Долларовые выплаты России по двум выпускам облигаций, невыполнение которых ознаменовал бы первый внешний дефолт РФ с начала 20 века, наконец дошли до держателей долга.

Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, России в конце концов удалось избежать дефолта за сутки до конца грейс-периода, который заканчивался в среду. В общей сложности РФ должна была погасить 649,2 млн долларов. Ранее, 6 апреля, Минфин РФ заявил, что перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах.

Агентство отмечает, что несмотря на прохождение платежа в последние часы, в течение следующих недель России может быть сложнее производить такие долговые выплаты.

Напоминаем:

Россия за неделю до окончания льготного периода выплатила купоны по еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 году в долларах, как того требуют контракты.

Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: Россия-2022 и Россия-2042. Согласно первому выпуску, 70% долга по которому РФ накануне выкупила за рубли, страна должна была выплатить как купонный доход, так и погасить номинальную стоимость бумаг. По второму выпуску речь шла только о выплате купонного дохода.

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. При этом выплатить их для страны проблематично – Западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема.



