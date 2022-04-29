Дефолт РФ знову скасовується: погасили євробонди у доларах

getty images

Росія за тиждень до закінчення пільгового періоду виплатила купони за єврооблігаціями із погашенням у 2022 та 2042 році у доларах, як того вимагають контракти.

Про це повідомило Міністерство фінансів Росії.

Йдеться про два випуски єврооблігацій: Росія-2022 та Росія-2042. За першим випуском, 70% боргу за яким РФ напередодні викупила за рублі, країна повинна була виплатити як купонний дохід, так і погасити номінальну вартість паперів. За другим випуском йшлося лише про виплату купонного доходу.

Загалом РФ повинна була погасити 649,2 млн доларів. Проте 6 квітня Мінфін РФ заявив, що переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив проводити виплату у доларах.

Росія мала час до 4 травня, аби все ж погасити борг згідно контракту – у доларах. Тепер країна звітує про виконання доларового платежу. Виплата була доведена до платіжного агента з цих єврооблігацій (Citibank, N.A., London Branch).

"Платежі було здійснено у валюті випуску відповідних єврооблігацій – у доларах США. Таким чином, зобов'язання щодо обслуговування суверенних єврооблігацій виконуються з дотриманням умов, встановлених емісійною документацією", – додало міністерство РФ.

Нагадуємо:

Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. При цьому виплатити їх для країни проблематично – Західні санкції заморозили 350 млрд доларів її золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу.

Росія вже була на межі дефолту 16 березня, коли країна мала здійснити виплату за купоном у доларах. Хоча багато факторів вказувлаи на дефолт країни у цей день, РФ все ж змогла провести валютні виплати завдяки винятку з санкцій США, який діяв до 25 травня.

Але Мінфін США згодом вирішив закрити цю лазівку та заборонив Росії проводити доларові платежі за державним боргом із рахунків російських установ в американських банках.