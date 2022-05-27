Дефолт РФ будет иметь минимальное влияние на американскую и мировую экономику – Белый дом

В Белом доме заявили, что ожидают минимального влияния на США и мировую экономику от потенциального дефолта РФ.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в четверг, пишет Reuters.

"Мы ожидаем, что влияние [дефолта] на американскую и мировую экономику будет минимальным, учитывая, что Россия уже находится в финансовой изоляции", - сказала она.

"При этом Министерство финансов продолжает отслеживать ситуацию и вести переговоры с мировым финансовым сообществом", - добавила представитель Белого дома.

Агентство напоминает, что в среду США поставили Россию на грань дефолта по международным долговым обязательствам, не продлив лицензию Москвы на выплату обладателям облигаций.

Так, Минфин США во вторник вечером опубликовал на своем веб-сайте уведомление об аннулировании лицензии, срок действия которой истек в 04:01 в ночь на среду по Гринвичу.

Лицензия позволяла РФ производить выплаты по процентам и погашать свой суверенный долг перед американскими юридическими лицами.

Истечение срока действия лицензии, скорее всего, делает неизбежным дефолт России, по крайней мере, по некоторым международным облигациям на сумму 40 миллиардов долларов, пишет Reuters.

Напоминаем:

Россия готовит механизм, позволяющий рассчитаться с держателями суверенных евробондов в отсутствие лицензии США.

США не продлили действие лицензии, которая позволяла России до сих пор обслуживать свой госдолг перед держателями облигаций в США – до конца года страна имеет более 1 млрд долларов долга, который нужно погасить.

Минфин России провел выплаты владельцам своих еврооблигаций в долларах и евро, как того требуют договоры, без попытки сделать это в рублях.

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. При этом выплатить их для страны проблематично – Западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема.

"Помогает" РФ постоянный поток нефтегазовой валюты. Аналитики Citigroup прогнозируют, что из-за резкого роста цен на газ в этом году РФ может получить от ЕС рекордные $100 млрд, что почти вдвое больше показателя 2021 года.

Экономическая правда