В РФ отреагировали на запрет обслуживать госдолг в США: готовят новый механизм

Россия готовит механизм, позволяющий рассчитаться с держателями суверенных евробондов в отсутствие лицензии США.

Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает Интерфакс.

"Мы предложим инструмент для того, чтобы все держатели нашего долга могли получить свои проценты и свое тело долга", - сказал он.

Глава российского Минфина добавил, что будет разрабатываться механизм выплаты "минуя все западные расчетные инфраструктуры, с тем, чтобы взаимодействовать с держателями наших бумаг напрямую".

Напоминаем:

США не продлили действие лицензии, которая позволяла России до сих пор обслуживать свой госдолг перед держателями облигаций в США – до конца года страна имеет более 1 млрд долларов долга, который нужно погасить.

Минфин России провел выплаты владельцам своих еврооблигаций в долларах и евро, как того требуют договоры, без попытки сделать это в рублях.

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. При этом выплатить их для страны проблематично – Западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема.

"Помогает" РФ постоянный поток нефтегазовой валюты. Аналитики Citigroup прогнозируют, что из-за резкого роста цен на газ в этом году РФ может получить от ЕС рекордные $100 млрд, что почти вдвое больше показателя 2021 года.