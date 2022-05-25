Кремль хочет выплачивать иностранные долги рублями

После окончания действия лицензии США, позволявшей Москве обслуживать внешний долг перед американскими инвесторами, Кремль будет выплачивать долги рублями.

Об этом заявило Министерство финансов России.

Там говорят, что рубли будут перечисляться платежному агенту АО "Национальный расчетный депозитарий". Тот, в свою очередь, может конвертировать рубли в валюту облигаций.

В то же время в РФ отмечают, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США.

Напомним, что долг по облигациям считается погашенным только тогда, когда выплата произведена в валюте выпуска, преимущественно – долларе или евро.

Ранее сообщалось, что США не продлили действие лицензии, позволявшей России до сих пор обслуживать свой госдолг перед держателями облигаций в США – до конца года страна имеет более 1 млрд долларов долга, который нужно погасить.

О возможных сценариях того, как отсутствие может повлиять на РФ и означает ли это дефолт читайте по ссылке.

Напоминаем:

Минфин России провел выплаты владельцам своих еврооблигаций в долларах и евро, как того требуют договоры, без попытки сделать это в рублях.

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. При этом выплатить их для страны проблематично – Западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема.

"Помогает" РФ постоянный поток нефтегазовой валюты. Аналитики Citigroup прогнозируют, что из-за резкого роста цен на газ в этом году РФ может получить от ЕС рекордные $100 млрд, что почти вдвое больше показателя 2021 года.