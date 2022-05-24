Все разделы
Укр / Рус

Минфин разместил военных облигаций на 12,6 миллиардов: почти вдвое больше, чем на прошлой неделе

Вторник, 24 мая 2022, 17:28 - Алексей Павлыш

Министерство финансов 24 мая разместило военные облигации на сумму свыше 12,6 млрд грн – это почти вдвое больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

От размещения краткосрочных гривневых 3-месячных облигаций под 9,5% годовых в бюджет привлекли 546 млн грн. От размещения 6-месячных ценных бумаг под 10% годовых – 8734 млн грн.

 

А 1,5-летних облигаций было продано на 90 млн под 11,5%.

Также Минфин разместил долларовые 1-летние облигации под 3,7% – в бюджет привлекли 55 млн дол.

А от размещения 6-месячных облигаций в евро под 2,5% – 52 млн евро.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе 17 мая продало военные облигации на сумму 7 456 млн грн.

Министерство финансов на аукционе 10 мая продало военные облигации на сумму 4,7 млрд грн.

Около 1 тысячи юридических и физических лиц 27 апреля получили 3,3 млрд. грн. от погашения первого выпуска военных облигаций.

Национальный банк в апреле провел эмиссию 50 млрд грн путем покупки военных облигаций на соответствующую сумму, и 10 мая купила бумаг еще на 30 млрд грн.

Читайте также: Государство запустило "печатный станок", но это пока не влияет на цены. Что будет дальше?

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минфин ОВГЗ облигации бюджет
Материалы по теме
Дефолт или реструктуризация: что будет с украинским госдолгом и чего ждут от США 18 мая 2022, 09:00
Минфин разместил военных облигаций на 7,5 миллиардов 17 мая 2022, 16:50
Украина получит от японцев льготный кредит на 100 миллионов долларов 16 мая 2022, 13:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте