Минфин разместил военных облигаций на 12,6 миллиардов: почти вдвое больше, чем на прошлой неделе
Министерство финансов 24 мая разместило военные облигации на сумму свыше 12,6 млрд грн – это почти вдвое больше, чем на прошлой неделе.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
От размещения краткосрочных гривневых 3-месячных облигаций под 9,5% годовых в бюджет привлекли 546 млн грн. От размещения 6-месячных ценных бумаг под 10% годовых – 8734 млн грн.
А 1,5-летних облигаций было продано на 90 млн под 11,5%.
Также Минфин разместил долларовые 1-летние облигации под 3,7% – в бюджет привлекли 55 млн дол.
А от размещения 6-месячных облигаций в евро под 2,5% – 52 млн евро.
Напоминаем:
Министерство финансов на аукционе 17 мая продало военные облигации на сумму 7 456 млн грн.
Министерство финансов на аукционе 10 мая продало военные облигации на сумму 4,7 млрд грн.
Около 1 тысячи юридических и физических лиц 27 апреля получили 3,3 млрд. грн. от погашения первого выпуска военных облигаций.
Национальный банк в апреле провел эмиссию 50 млрд грн путем покупки военных облигаций на соответствующую сумму, и 10 мая купила бумаг еще на 30 млрд грн.
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