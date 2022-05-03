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Вкладники отримали 3,3 мільярда від першого погашення за військовими облігаціями – НБУ

Вівторок, 3 травня 2022, 11:50 - Олексій Павлиш

Близько 1 тис юридичних та фізичних осіб 27 квітня отримали 3,3 млрд грн від погашення першого випуску військових облігацій. 

Про це повідомлили в Нацбанку.

Частина з цих коштів повторно вкладена у нові військові ОВДП для подальшої підтримки України, свідчать дані депозитарію НБУ, який за розпорядженням Міністерства фінансів погасив ОВДП та здійснив виплату суми погашення і доходів за облігаціями.

"Із початку повномасштабного нападу росії на Україну Міністерство фінансів провело 23 аукціони з продажу військових облігацій, залучивши до державного бюджету майже 50 млрд грн, 93,8 млн дол США та 176,5 млн євро.

Найбільший портфель військових ОВДП сконцентрований серед банків – первинних дилерів. Водночас минулого тижня ще 2,7 тис громадян та представників бізнесу приєдналися до купівлі військових ОВДП, отже кількість вкладників серед них зросла до 11,8 тис", - йдеться у повідомленні.

Ураховуючи квітневе погашення військових ОВДП, обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у відповідні цінні папери станом на 2 травня 2022 року становить близько 3,5 млрд грн, 38,3 млн дол США та 25,4 млн. євро, а нерезидентів – більше 66 млн грн. 

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