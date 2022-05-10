НБУ викупив військових облігацій ще на 30 мільярдів

НБУ 9 травня здійснив п'ятий викуп військових облігацій на суму 30 млрд грн. Позиція НБУ щодо фінансування бюджету незмінна – підтримка з боку регулятора не може бути основним джерелом фінансування видатків уряду.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"З огляду на значні оборонні, гуманітарні та соціальні потреби підтримка бюджету Нацбанком залишається необхідним заходом в умовах війни, розв'язаної росією.

Позиція НБУ щодо фінансування бюджету незмінна – підтримка з боку регулятора не може бути основним джерелом фінансування видатків уряду. Центробанк незмінно дотримується задекларованих принципів проведення відповідних операцій: прозорість, обмежені обсяги та фінансування лише критичних видатків", - йдеться у заяві.

Найбільший потенціал до збільшення свого портфеля ОВДП мають вітчизняні банки, ураховуючи наявну в них ліквідність, кажуть в НБУ.

Станом на 9 травня 2022 року ліквідність банків:

в національній валюті становить 227 млрд грн, з яких 183 млрд грн – вкладення в депозитні сертифікати, а 44 млрд грн – кошти банків на коррахунках;

в іноземній валюті – 7,3 млрд дол. США. Зокрема залишки коштів банків на ностро-рахунках з початку війни майже не змінилися та перевищують 6 млрд дол. США.

"З огляду на це важливим завданням сьогодні є активізація ринкових залучень через розміщення Міністерством фінансів ОВДП, у тому числі за рахунок коштів банківської системи.

Зокрема, цьому може сприяти підвищення Міністерством фінансів України ставок за внутрішніми державними облігаціями до привабливіших для їх покупців рівнів. Важливим орієнтиром для таких рівнів залишаються поточні та прогнозовані темпи зростання споживчих цін. Активізація ринкових запозичень дасть змогу мінімізувати ризики для фіскального сектору та водночас зберегти макрофінансову стабільність і довіру до НБУ", - додали в регуляторі.

НБУ зазначає, що і надалі підтримуватиме тісну взаємодію з урядом для сприяння залученню фінансування від міжнародних організацій та країн-партнерів.

"Як і було задекларовано, центробанк прагнутиме до якнайшвидшої повної відмови від фінансування дефіциту державного бюджету та за умови мінімізації ризиків розбалансування ситуації у фіскальному секторі реалізує це прагнення. Доцільність операцій із фінансування критичних видатків уряду через купівлю ОВДП і надалі визначатиметься окремими рішеннями НБУ", - йдеться у заяві.

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Економічна правда